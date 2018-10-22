التقى اليوم الاثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن مونيشين.

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، أكد الطرفان على أهمية الشراكة الاستراتيجية "السعودية الأمريكية"، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030.

ومن المزمع أن تنطلق غدا في الرياض، فعاليات منتدى "مستقبل الاستثمار.. دافوس الصحراء"، والتي تستمر لمدة 3 أيام، بحضور عدد من الزعماء ورؤساء الدول، والوزراء، وسياسيين، ومديرين تنفيذيين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، ورؤساء شركات عالمية، وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال من مختلف الدول.

#ولي_العهد يلتقي وزير الخزانة الأمريكي ويؤكدان على أهمية الشراكة الاستراتيجية #السعودية الأمريكية والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق #رؤية_المملكة_2030 pic.twitter.com/RPdOSVP4jO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2018

يذكر أن شركات وشخصيات عالمية، أعلنت إلغاء مشاركتها في المنتدى احتجاجا على حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت الرياض أعلنت مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، كما أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.