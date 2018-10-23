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22:16 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الأمم المتحدة

    الأمم المتحدة: إذا طلبت تركيا تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي فسندرسه بعناية

    © flickr.com/ Ashitaka San
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الكشف عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (2) (28)
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    قالت الأمم المتحدة إنه في حال طلبت تركيا إجراء تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، فسوف "ندرسه بعناية ونتخذ القرار المناسب".

    وبحسب وكالة "الأناضول". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في نيويورك.

    تحقيق دولي مستقل

    فيديريكا موغيريني
    © REUTERS / INTS KALNINS
    موغيريني: أوروبا تنتظر نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي
    وأضاف "كي ينجح التحقيق الدولي المستقل، يجب أن نضمن تعاون جميع الأطراف، وأن يكون هناك تفويض صادر من قبل أي من مؤسسات الأمم المتحدة".

    وأشار المتحدث الأممي إلى أن المنظمة استمعت إلى خطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم حول مقتل الصحفي السعودي، مشددا على أن "موقفنا ـ كما هو لم يتغير منذ أعلناه ـ وهو أننا نريد تحقيقا قويا ومستقلا".

    يأتي ذلك بعد ساعات من خطاب أردوغان، وقال فيه إنه اقترح على العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تجرى محاكمة الأشخاص الـ 18 المسؤولين عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في إسطنبول.
    وتحدث أردوغان، خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" (الحزب الحاكم) عن تفاصيل التحقيق في القضية، وقال "إن هذا الحادث وقع في إسطنبول، مما يحملنا المسؤولية للكشف عن الحقيقة". وأكد على أن خاشقجي قتل بطريقة وحشية داخل القنصلية السعودية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول.
    تخطط مسبق
    وقال إن العملية كان مخططا لها من قبل، وإن خريطة طريق القتل بدأت يوم 28 سبتمبر/ أيلول، مضيفا أن الفريق الأمني المكون من 15 شخصا قام بفك القرص الصلب الخاص بكاميرات المراقبة في القنصلية، حتى لا تكشف المهمة.
    السفارة السعودية في اسطنبول، تركيا 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    السبع الكبرى تدين مقتل خاشقجي وتحث السعودية على إجراء تحقيق سريع وموثوق
    وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
    وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.    
    الموضوع:
    الكشف عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (2) (28)

    انظر أيضا:

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    السبع الكبرى تدين مقتل خاشقجي وتحث السعودية على إجراء تحقيق سريع وموثوق
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    الكلمات الدلالية:
    الملك سلمان بن عبد العزيز, الأمم المتحدة, تركيا, تركيا, الأمم المتحدة
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