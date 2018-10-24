سعد الحريري: السعودية مستهدفة والبعض يحاول تعطيل نجاحاتها

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن السعودية مستهدفة والبعض يحاويل تعطيل نجاحاتها.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في "مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي" بالرياض، أن "الهمة اليوم لم تكن موجودة في السعودية سابقا".

© AP Photo / Amr Nabil الجميع ينفجر ضحكا... ماذا قال محمد بن سلمان لسعد الحريري

وقال الحريري إن "التطور السعودي يدفع المنطقة للبناء والتقدم والتطور".

ويشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سخر مازحا من المزاعم التي تحدثت عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في المملكة العام الماضي، قائلا إن "الحريري سيغادر البلاد بعد حضور مؤتمر عن الاستثمار".

وقال الأمير محمد خلال جلسة نقاش في المؤتمر "دولة الرئيس سعد (الحريري) جالس يومين في السعودية فأرجوا أن ما طلعوا إشاعات أنه مخطوف".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كان محتجزا في السعودية عندما أعلن استقالته قبل أشهر.

ماكرون قال خلال مقابلة تلفزيونية إنه لو "لم تكن كلمة فرنسا مسموعة على المستوى الدولي، لكان من المحتمل أن تندلع حرب في لبنان".

كما قالت الإعلامية والنائبة اللبنانية ​بولا يعقوبيان​، اليت أجرت حوارا معه خلال وجوده بالسعودي، إن "الحريري كان محتجزا وتعرض للإهانات وربما مسائل أخرى لا أعرفها، ومن دون دليل أو مستند أقول نعم كان محتجزا".