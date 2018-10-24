الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا برئيسة وزراء بريطانيا... وهذا ما دار في اتصالهما

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيًا اليوم، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وجهود تعزيز العلاقات في المجالات كافة، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وقد أطلع الملك سلمان رئيسة الوزراء البريطانية على الإجراءات التي قامت المملكة باتخاذها والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك لكشف الحقائق حول ما تعرض له الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الملك سلمان —بحسب الوكالة- على تصميم الحكومة السعودية من أن ينال من يثبت إدانتهم الجزاء الرادع.

من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أملها أن يؤدي التعاون السعودي التركي في التحقيقات لكشف الحقائق بوضوح وشفافية وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، كانت قد قالت إن بريطانيا ستمنع جميع المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من دخول البلاد.

وأوضحت ماي، أمام البرلمان: "لا تزال هناك حاجة ملحة لتحديد ما حدث بالضبط فيما يتعلق بهذه القضية، أتوقع أن أتحدث إلى الملك سلمان في وقت لاحق اليوم".

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

© AP Photo / Frank Augstein بريطانيا تطالب السعودية بتوضيح عاجل بشأن مقتل خاشقجي

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.