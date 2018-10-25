بعد حظر الأسلحة... قرار ألماني جديد ضد السعودية على خلفية مقتل خاشقجي

اتخذت ألمانيا قرارا جديدا ضد المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأعلنت الشرطة الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية الألمانية، تعليق برنامج تدريبي خاص بقوات حرس الحدود السعودية، في الوقت الحاضر، على خلفية مقتل خاشقجي، حسبما نقل موقع إذاعة "Deutschla ndfunk" الألماني.

وقالت الوزارة، في بيان إنه "لم يتم تنظيم أي تدريبات منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري"، وأضافت: "استمرار العمل بالبرنامج التدريبي يتوقف على تقييم الظروف الراهنة (الخاصة بمقتل خاشقجي) وبالاتفاق مع الحكومة الفيدرالية".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حظر بيع الأسلحة للسعودية، في ظل الظروف الراهنة، وعدم وجود "ما يبرر" مقتل خاشقجي.

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".