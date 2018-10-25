الكنيست يقر منع الزيارات لأسرى "حماس"

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود أورن حازان، يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى.

© Sputnik . Faleh Taha "فلسطين تعتبر قرار إسرائيل بتأجيل هدم قرية خان الأحمر "محاولة تخدير

وقال حازان:

"لا يمكن أن نعيش بواقع لا نعرف مصير أبنائنا".

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود أورن حازان، قد اعتدى العام الماضي على حافلة تقل عائلات الأسرى من غزة كانوا بطريقهم لزيارة أولادهم في السجون الإسرائيلية.

وأوضح وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان: "اقتراح القانون يعطي الأجوبة ويعالج عدم الانسجام بين الظروف التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى الذين يسعون إلى تدميرها، والظروف التي تحتفظ بها المنظمات "الإرهابية" بجنودنا".

يشار إلى أن مشروع القانون يمنع الزيارات العائلية للأسرى، فيما يستثني حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي.