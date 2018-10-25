الفيصل: هكذا يرى السعوديون محمد بن سلمان بعد "مقتل خاشقجي"

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق، إنه إذا تم إجراء استطلاع لآراء السعوديين اليوم؛ سيكون الأمير محمد بن سلمان أكثر شعبية ممـا كان عليه منذ أسبوعين

وأضاف الفيصل في مقابلة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن شعبية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زادت "بسبب شعور السعوديين بأن قائدهم يتعرض ظلما لهجوم من وسائل الإعلام الغربية، وذلك ينطبق على العائلة الحاكمة أيضاً؛ فهم يشعرون أن هذا الهجوم يأتي ضد السعودية والعائلة الحاكمة، وليس محمد بن سلمان فحسب".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN تركيا تتحدث عمن "أعطى الأوامر بقتل جمال خاشقجي"

وتابع: "إن الأشخاص الذين يعتقدون أن ثمة تغييرا في السعودية، هم مخطئون، والسعوديون باتوا أكثر دعما لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسبب تعرضه لهجمات من الإعلام الغربي".

وأكد الفيصل أن الشعب السعودي راض عن القيادة "لأن القيادة أنتجت رؤية للمستقبل، وتعمل على تنفيذ تلك الرؤية، وإذا قاموا بالمراجعة أو التعديل أو الإضافة على الرؤية، فسيكون ذلك أفضل إذ إن الرؤية 2030 ليست وحيا إلهيا".

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".