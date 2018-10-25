البرلمان الأوروبي يدعو أعضاءه لفرض حظر على تصدير الأسلحة للسعودية

دعا البرلمان الأوروبي، إلى إجراء تحقيق دولي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى حظر الدول الأعضاء تصدير الأسلحة للرياض.

أمستردام — سبوتنيك. وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، اليوم الخميس "البرلمان الأوروبي يدين بشدة قتل وتعذيب خاشقجي، ويطالب بإجراء تحقيق دولي لمعرفة ملابسات وفاته في القنصلية السعودية في إسطنبول".

وأضاف البيان: "البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر لتصدير الأسلحة إلى الرياض".

#عاجل | #البرلمان_الأوروبي يصادق على مشروع قرار يدعو إلى فتح تحقيق دولي بمقتل #جمال_خاشقجي وفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين في حال ثبتت مسؤوليتهم عن مقتله — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 25, 2018

​وكان النائب العام السعودي، قد أعلن السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".