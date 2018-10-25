العثور على حارس صدام حسين ميتا... وتركيا تضطر لتشريح الجثة

قالت مصادر أمنية، الأربعاء، إن حارس الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، والذي كان مقيما في تركيا، وجد ميتا.

وبحسب صحيفة "زمان". عثر على عدنان جيري شمائل (68 عاما)/ ميتا من قبل أقاربه، في منزله، الكائن في حي فيسيل كاراني بمحافظة شانلي أورفا التركية، وفقا لمصدر طلب عدم ذكر اسمه.

وكان شمائل قد ترك العراق ليقيم في شرقي تركيا/ بعد إعدام الرئيس العراقي السابق ، في 2006. وتم نقل جثة شميل إلى معهد الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته.

يشار إلى أنه تمت محاكمة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وتوجيه العديد من التهم له، بارتكاب مجازر ضد الإنسانية، وقتل العديد من الأشخاص، والقيام بجرائم حرب، مع مجموعة من رجال الدولة في عهده، ومنهم أخوته غير الأشقاء، وحكمت المحكمة عليه بالإعدام شنقا، في 5 نوفمبر/تشرين الأول، عام 2006م.