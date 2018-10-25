بعدما تغزل به في منتدى الاستثمار... "هدية" من حاكم دبي لولي العهد السعودي

أهدى نائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هدية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وشارك ابن راشد عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" أبياتا من الشعر، مهداة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي عبر فيها عن دعمه له، بعد الإعلان رسميا عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتقول القصيدة: يا جبل ما يهـزك ريـح، كلنا في صفك اخـوانك، معك بالتصريح والـتلميح، نبذل المجهود في شانك، يا محمد من جفاك ايٌطيح

ناصرك الله ع عـدوانك، رجح قدرك ولك ترجيح، بالعقل ربك عطا وزانك، خطة التطوير والتصحيح، بيدينك بين العرب شانك، ودافـس الصحراء لها تربيح، والاقتصاد الحـر ميـدانك، ما يهمك لي يصيح ايٌصيح، وعشت سالم فايز أرهانك".