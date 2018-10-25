بعدما تغزل به في منتدى الاستثمار... "هدية" من حاكم دبي لولي العهد السعودي

وشارك ابن راشد عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" أبياتا من الشعر، مهداة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي عبر فيها عن دعمه له، بعد الإعلان رسميا عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.
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إلى الأخ محمد بن سلمان: يـاجـبـل مـــا يـهـزك ريــح كـلـنا فــي صـفك اخـوانك مـعـك بـالتصريح والـتلميح نـبذل المجهود في شانك يـامحمد مـن جفاك ايٌطيح نــاصــرك الله ع عــدوانـك رجــح قــدرك ولـك تـرجيح بـالـعقل ربـك عـطا وزانـك خـطـة الـتطوير والـتصحيح بـيدينك بـين العرب شانك ودافـس الصحراء لها تربيح والاقـتـصاد الـحـر مـيـدانك مـايهمك لـي يصيح ايٌصيح وعشت سالم فايز أرهانك
يذكر أن محمد بن سلمان تغزل في الشيخ محمد بن راشد، في مؤتمر الاستثمار أمس الأربعاء، في منتدى الاستثمار المقام حاليا في المملكة العربية السعودية، قائلا:"لو ننظر للشرق الأوسط كانت الدول التي تعمل بشكل جيد كانت تعتمد على النفط. لكن أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجا أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. الشيخ محمد بن راشد".
وفي المقابل، علق حاكم دبي، محمد بن راشد، على ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فقال عبر حسابه على "تويتر" إن "كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية.. متفائلة.. جامعة للكلمة.. ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال".
ووجه محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع تويتر، رسالة إلى ولي العهد السعودي، قائلا:"همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب.. جميع العرب".المملكة بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام، وذلك في مؤتمر الاستثمار "دافوس الصحراء".
وقال:"أعيش بين شعب جبار وعظيم لا يعرف المستحيل. همة السعوديين مثل جبل (طويق) ولن تنكسر".
وأعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.
وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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