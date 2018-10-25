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16:55 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    بعدما تغزل به في منتدى الاستثمار... "هدية" من حاكم دبي لولي العهد السعودي

    © REUTERS / Courtesy of Saudi Royal Court
    العالم العربي
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    أهدى نائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هدية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    وشارك ابن راشد عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" أبياتا من الشعر، مهداة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي عبر فيها عن دعمه له، بعد الإعلان رسميا عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

    وتقول القصيدة: يا جبل ما يهـزك ريـح، كلنا في صفك اخـوانك، معك بالتصريح والـتلميح، نبذل المجهود في شانك، يا محمد من جفاك ايٌطيح
    ناصرك الله ع عـدوانك، رجح قدرك ولك ترجيح، بالعقل ربك عطا وزانك، خطة التطوير والتصحيح، بيدينك بين العرب شانك، ودافـس الصحراء لها تربيح، والاقتصاد الحـر ميـدانك، ما يهمك لي يصيح ايٌصيح، وعشت سالم فايز أرهانك".
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    إلى الأخ محمد بن سلمان: يـاجـبـل مـــا يـهـزك ريــح كـلـنا فــي صـفك اخـوانك مـعـك بـالتصريح والـتلميح نـبذل المجهود في شانك يـامحمد مـن جفاك ايٌطيح نــاصــرك الله ع عــدوانـك رجــح قــدرك ولـك تـرجيح بـالـعقل ربـك عـطا وزانـك خـطـة الـتطوير والـتصحيح بـيدينك بـين العرب شانك ودافـس الصحراء لها تربيح والاقـتـصاد الـحـر مـيـدانك مـايهمك لـي يصيح ايٌصيح وعشت سالم فايز أرهانك

    A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on Oct 25, 2018 at 3:59am PDT

    يذكر أن محمد بن سلمان تغزل في الشيخ محمد بن راشد، في مؤتمر الاستثمار أمس الأربعاء، في منتدى الاستثمار المقام حاليا في المملكة العربية السعودية، قائلا:"لو ننظر للشرق الأوسط كانت الدول التي تعمل بشكل جيد كانت تعتمد على النفط. لكن أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجا أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. الشيخ محمد بن راشد".

    وفي المقابل، علق حاكم دبي، محمد بن راشد، على ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فقال عبر حسابه على "تويتر" إن "كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية.. متفائلة.. جامعة للكلمة.. ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال".

    ووجه محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع تويتر، رسالة إلى ولي العهد السعودي، قائلا:"همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب.. جميع العرب".

    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
    © AFP 2018 /
    عرض "الحال والمال"... رسالة محمد بن راشد إلى محمد بن سلمان
    وحرص ابن سلمان على التحدث حول كافة الأمور المثارة مؤخرا حول المملكة بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام، وذلك في مؤتمر الاستثمار "دافوس الصحراء".

    وقال:"أعيش بين شعب جبار وعظيم لا يعرف المستحيل. همة السعوديين مثل جبل (طويق) ولن تنكسر".

    وأعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

    وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

    وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

    وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

    انظر أيضا:

    عرض "الحال والمال"... رسالة محمد بن راشد إلى محمد بن سلمان
    بالفيديو... ماذا قال ابن راشد للملك سلمان وولي العهد
    بالفيديو...هدية راشد الماجد إلى ابن سلمان
    رقم قياسي جديد لترامب على "تويتر"...وأرقام خاصة لـ بن راشد آل مكتوم والملك سلمان
    الكلمات الدلالية:
    مقتل خاشقجي, الديوان الملكي السعودي, منتدى, أخبار السعودية, الحكومة الإماراتية, الحكومة السعودية, محمد بن سلمان, جمال خاشقجي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, السعودية, الإمارات العربية المتحدة
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