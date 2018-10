بعدما تغزل به في منتدى الاستثمار... "هدية" من حاكم دبي لولي العهد السعودي

View this post on Instagram

إلى الأخ محمد بن سلمان: يـاجـبـل مـــا يـهـزك ريــح كـلـنا فــي صـفك اخـوانك مـعـك بـالتصريح والـتلميح نـبذل المجهود في شانك يـامحمد مـن جفاك ايٌطيح نــاصــرك الله ع عــدوانـك رجــح قــدرك ولـك تـرجيح بـالـعقل ربـك عـطا وزانـك خـطـة الـتطوير والـتصحيح بـيدينك بـين العرب شانك ودافـس الصحراء لها تربيح والاقـتـصاد الـحـر مـيـدانك مـايهمك لـي يصيح ايٌصيح وعشت سالم فايز أرهانك

A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on Oct 25, 2018