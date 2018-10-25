القوات الخاصة الليبية تستعد لإجراء عسكري عاجل

ووفقا لصحيفة "الوسط". قالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنه بناءً على تعليمات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، فإن "القوات الخاصة تستعد بكامل عددها وعتادها للتوجه إلى الجنوب الليبي، لتطهيره من العصابات الإجرامية العابرة الحدود التي تعيث فيه فسادًا".

وأطلق المشير خليفة حفتر، يوم الجمعة، 19 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "حوض مرزق" بالتنسيق مع عمليات المناطق العسكرية "الوسطى وسبها وبراك وأوباري وغات ومرزق والكفرة".

وبحسب قرار المشير، فإنه تقرر تشكيل قوة مشتركة من "اللواء العاشر مشاة والكتيبة 181 مشاة والكتيبة 177 مشاة والكتيبة 116 مشاة وكتيبة سبل السلام لتطهير الجنوب من الجماعات، التي تمتهن الخطف والحرابة والسرقة لجني الأموال".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد السلام كجمان، أمس، أن مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني أقر مخصصات مالية لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية في مناطق جنوب البلاد، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه الخامس للعام الجاري، أزمة الجنوب الليبي.