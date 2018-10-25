أول تعليق من الملكة رانيا على فاجعة سيول الأردن

‏وغردت ملكة الأردن في تغريدة على تويتر: "قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة، ندعو بالرحمة على من فقدنا، واللهم صبر أهلهم وأعنهم على مصابهم وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين ⁧‫البحر الميت".

قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة. ندعو بالرحمة على من فقدنا، واللهم صبر أهلهم وأعنهم على مصابهم وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين #البحر_الميت

وقال مصدر بالدفاع المدني الأردني إن عدد الوفيات في سيول "البحر الميت" بالأردن ارتفع إلى 18، معظمهم تلاميذ مدارس.

© AFP 2018 / Jack Guez قتلى ومفقودون...إسرائيل تحرك طائرات هليكوبتر لمساعدة الأردن في كارثة "البحر الميت"

وكانت إسرائيل قد أرسلت طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، لمساعدة الأردن في مواجهة كارثة السيول، التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال، وفقد 16 آخرين.

وبحسب وكالة "الأناضول"، ألغى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، زيارة كانت مقررة إلى البحرين، لمتابعة تداعيات سيول أو كارثة "البحر الميت".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الفريق الإسرائيلي، الذي أرسل بطلب من عمان، يعمل على الجانب الأردني من البحر الميت، حيث كانت حافلة تقل 37 طفلا وسبعة مدرسين جرفتها السيول، في واد اليوم، الخميس.