البيت الأبيض: الولايات المتحدة توسع عقوباتها على "حزب الله" اللبناني

أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم الجمعة، قانونا ينص على فرض عقوبات على من يدعمون "حزب الله" اللبناني.

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "القانون الذي وقعه الرئيس ترامب اليوم، يعزل بشكل أوسع "حزب الله "عن النظام المالي الدولي ويحد من تمويله".

© Sputnik . Alexei Druzhinin وكالة: تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا لن تخفض تصنيفها السيادي

وأضاف البيان:"هذه العقوبات موجهة ضد أشخاص أجانب وجهات حكومية تسهل وتدعم عن وعي حزب الله والشبكات المرتبطة به، المتورطة في تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم عبر الحدود".

وفقا للبيت الأبيض، تنص العقوبات على وجه الخصوص، تجميد الأصول، وإلغاء تأشيرات الدخول للولايات المتحدة وحظر الدخول إلى الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت في 16 مايو/أيار الماضي، عقوبات على أعضاء من القيادة العليا في "حزب الله" اللبناني، بينهم أمينه العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، إضافة إلى أفراد لهم صلة بالحزب.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر يوم الأربعاء الماضي إن العقوبات فرضت بالاشتراك مع جميع الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، وهي السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.

وفرضت واشنطن العقوبات على "حزب الله" بالتوازي مع إدراج جميع أعضاء "مركز استهداف تمويل الإرهاب" اليوم الأشخاص العشرة المذكورين من قيادة "حزب الله" في قائمتها للإرهاب.