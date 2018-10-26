الحوثي يدين استقبال عمان لرئيس وزراء إسرائيل ويكشف الهدف منها

أدان محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لـجماعة "أنصار الله" اليمنية، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة عمان.

وقال الحوثي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "زيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال لعمان مدانة والهدف منها عزل عمان من أي لعب لدور إيجابي في المستقبل مع حلفائها وأصدقائها وكان الأحرى بها أن تأخذ العبرة من دول طبعت وخسرت في الأخير شعبها أولا والأمة بكلها ثانيا، فالشعب العماني المفعم بالعروبة موقفه معروف رفض التطبيع".

زيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال لعمان مدانه والهدف منها عزل عمان من أي لعب لدور إيجابي في المستقبل مع حلفائها وأصدقائها وكان الأحرى بها أن تأخذ العبرة من دول طبعت وخسرت في الأخير شعبها أولا والأمة بكلها ثانيا

فالشعب العماني المفعم بالعروبة موقفه معروف "رفض التطبيع" — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨

وكان سلطان عمان قابوس بن سعيد، استقبل أمس الخميس، في بيت البركة، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بحث السلطان قابوس مع نتنياهو السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996".

وأضاف: "هذه الزيارة تشكل خطوة ملموسة في إطار تطبيق سياسته الرامية إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".