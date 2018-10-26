تجدد إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

القدس — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "سلاح الجو يقوم في هذه اللحظات بشن غارات على شمال قطاع غزة".
هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افخاي ادرعي في بيان له مساء يوم أمس الجمعة "متابعة للتقارير حول إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي المجلس الإقليمي شاعار هنيغيڤ، تم حتى الآن رصد نحو 10-12 صاروخا أطلقت من قطاع غزة بإتجاه إسرائيل".
وأكد ادرعي على أنه:
تم اعتراض بضع صواريخ بواسطة بطارية القبة الحديدية.
وأفادت صحيفة "هآرتس"بأن"حالة من التوتر تسود مدينة سديروت، وانتشار واسع لقوات الجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات بحث وتفتيش".
يذكر أن خمسة فلسطينيين قتلوا، فيما أصيب مائة وسبعون برصاص الجيش الإسرائيلي إثر انطلاق "مسيرات العودة" عصر اليوم الجمعة على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.
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