تجدد إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

استهدف سلاح الجو الإسرائيلي موقعا شمال قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق عددا من الصواريخ من داخل القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "سلاح الجو يقوم في هذه اللحظات بشن غارات على شمال قطاع غزة".

© AP Photo / Tsafrir Abayov القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن رصده نحو 12 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وأكد الجيش بأن منظومة " القبة الحديدية " اعترضت عددا منها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افخاي ادرعي في بيان له مساء يوم أمس الجمعة "متابعة للتقارير حول إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي المجلس الإقليمي شاعار هنيغيڤ، تم حتى الآن رصد نحو 10-12 صاروخا أطلقت من قطاع غزة بإتجاه إسرائيل".

وأكد ادرعي على أنه:

تم اعتراض بضع صواريخ بواسطة بطارية القبة الحديدية.

وأفادت صحيفة "هآرتس"بأن"حالة من التوتر تسود مدينة سديروت، وانتشار واسع لقوات الجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات بحث وتفتيش".

يذكر أن خمسة فلسطينيين قتلوا، فيما أصيب مائة وسبعون برصاص الجيش الإسرائيلي إثر انطلاق "مسيرات العودة" عصر اليوم الجمعة على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.