تجدد المواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوب مدينة الحديدة

صرح مصدر عسكري في محافظة الحديدة، اليوم السبت، بتجدد المواجهات بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "مواجهات عنيفة اندلعت بمحيط منطقة الربصة وجنوب جامعة الحديدة على المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تقتل جنودا سودانيين على الحدود السعودية

وأضاف أن مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع لمسلحي " أنصار الله " في الخط الساحلي للمدينة بالتزامن مع تمشيط مروحيات التحالف وصولا إلى الكورنيش.

وكانت القوات الحكومية أعلنت أمس الأول الخميس، إحباط هجوم لمسلحي "أنصار الله" على القوات المشتركة في منطقة كيلو 10 في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة، لاستعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي الرابط بين مدينة الحديدة والعاصمة صنعاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.