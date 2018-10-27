بعد انتقادات دولية للقاء نتنياهو والسلطان قابوس... أبو تريكة يعلق على الزيارة

علق أسطورة كرة القدم المصرية، محمد أبو تريكة، على وجود علاقات وزيارات أو صفقات على حد تعبيره بين البلاد العربية وإسرائيل.

وقال أبو تريكة، لاعب كرة القدم الدولي المصري السابق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا افهم كيف لبلاد عربية يكون مع الكيان الصهيوني علاقات وزيارات وصفقات ولقاءات رياضية وغيرها من الأمور المستفزة لنا كشعوب عربية وإسلامية".

وأضاف: "هذا الكيان الصهيوني سرطان العالم ابتعدوا عنه فهو في كل يوم يقتل اولادنا ويحتل أرضنا الان يقذفون غزة وأنتم شركاء في ذلك سامحكم الله وهداكم".

لا افهم كيف لبلاد عربية يكون مع الكيان الصهيوني علاقات وزيارات وصفقات ولقاءات رياضية وغيرها من الأمور المستفزة لنا كشعوب عربية وإسلامية.هذا الكيان الصهيوني سرطان العالم ابتعدوا عنه فهو في كل يوم يقتل اولادنا ويحتل أرضنا الان يقذفون غزة وأنتم شركاء في ذلك سامحكم الله وهداكم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 27, 2018

وكان سلطان عمان قابوس بن سعيد، استقبل أول أمس الخميس، في بيت البركة، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بحث السلطان قابوس مع نتنياهو السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

انتقادات دولية

بهذا التعليق انضم أبو تريكة إلى عدد من المنتقدين للزيارة، فقد انتقدت حركة فتح، أمس الجمعة، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لسلطنة عمان مؤكدة أنها "نسفا لمبادرة السلام العربية".

بينما أدان تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، استقبال سلطان عمان، قابوس بن سعيد، لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

كما علقت إيران على الزيارة، وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي سلطنة عمان بسبب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسقط.

"أول زيارة رسمية منذ 1996"

وكان أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن أن بنيامين نتنياهو، قام بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان التقى خلالها برئيسها.

وذكر جندلمان، على حسابة على موقع "تويتر"، أن نتنياهو "عاد قبل قليل إلى البلاد بعد أن قام بزيارة رسمية إلى عمان، حيث التقى السلطان قابوس الذي وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين".

عاد رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته قبل قليل إلى إسرائيل في ختام زيارة رسمية قاما بها إلى سلطنة عُمان حيث التقى رئيس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد.



هذا ووجه السلطان قابوس دعوة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين. pic.twitter.com/pfGAW2559w — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 26, 2018

وتابع المتحدث "بحث رئيس الوزراء مع السلطان قابوس السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".

وأوضح جندلمان أن "زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى سلطنة عمان هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996".