خارجية البحرين: ملتزمون بجعل "التعاون الخليجي" ركيزة للاستقرار الإقليمي

وأضاف الوزير البحريني، في قمة أمنية بالبحرين أن التحالف الأمني الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين ومصر والأردن سيكون "مفتوحا أمام من يقبلون بمبادئه"، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Evguiniy Byatov خلال زيارته لروسيا... بوغدانوف يستقبل نائب وزير خارجية البحرين في 31 أكتوبر الجاري

وينظم القمة وزارة الخارجية البحرينية، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) وتستمر لثلاثة أيام، يشارك فيها عدد من القيادات السياسية ورؤساء الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية ومستشاري الأمن القومي وقادة الجيش والاستخبارات والباحثين والمفكرين في أكثر من 20 دولة من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتبحث القمة عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالشرق الأوسط، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، ومناقشة الرؤى المختلفة لحل الإشكالات الأمنية العالقة في عدد من البلدان العربية والإسلامية وتبادل وجهات النظر إزاء مختلف التحديات.