إسرائيل تقصف 80 موقعا فى غزة بعد إطلاق 30 صاروخ ضدها (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، استهداف أكثر من 80 موقعا داخل قطاع غزة ردا على إطلاق 30 صاروخا من القطاع على مستوطنات "غلاف غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، وفقا لموقع "إسرائيل نيوز"، إنه من بين 30 صاروخا أطلقت على إسرائيل خلال الليلة الماضية، تم اعتراض نحو عشرة صواريخ من "القبة الحديدية"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأكد الموقع أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وزعم الموقع أن إسرائيل قصفت 80 موقعا في قطاع غزة كانت تستخدم لإطلاق صواريخ على المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر لحظة تدمير بناية كاملة وسط غزة ادعى أنها تابعة لـ حركة حماس، مضيفا أن القصف شمل دير البلح وبيت لاهيا ورفح وخانيونس.

وأكد الموقع أن ما يجري على حدود غزة هو حرب استنزاف بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الموقع إن الجانب المصري يجري اتصالات مكثفة في محاول لاعادة الهدوء إلى القطاع.

وكانت حركة الجهاد قد أعلنت مسؤوليتها عن قصف إسرائيل الليلة الماضية، مؤكدة أنها ستضرب كل بقعة في فلسطين في حال قرر الاحتلال التصعيد.