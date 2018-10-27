طيران التحالف يشن سلسلة غارات على ضواحي العاصمة اليمنية

شن طيران التحالف العسكري العربي ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، سلسلة غارات على ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف استهدف بسبع غارات مواقع في قرية الشعاب بمنطقة ضلاع في مديرية همدان بالضواحي الغربية للعاصمة صنعاء".

© Sputnik . Stringer طيران التحالف العربي يقصف مواقع في محافظتي الحديدة وصعدة

وأضاف المصدر أن التحالف قصف بغارة محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت سيارة على الطريق العام في قرية المخافي بمديرية مستبأ.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من عدد سكان البلاد، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.