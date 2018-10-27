تسجيل
16:57 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    راشد الغنوشي - انتخابات تونس

    الغنوشي يرفض الاتهامات لحركته بالإرهاب ويدعو لـ"ردم الأحقاد"

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    دعا رئيس "حركة النهضة" في تونس، راشد الغنوشي إلى إصدار عفو شامل عن مرتكبي عمليات التعذيب والانتهاكات والإخفاءات القسرية في تونس قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011.

    رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
    © REUTERS /
    تونس: نشكر المفوضية الأوروبية على دعم التجربة الديمقراطية
    تونس — سبوتنيك. وحث الغنوشي، في دعوته، ضحايا تلك العمليات على التحلي بالعفو والتطلع إلى مستقبل أفضل يشارك في صنعه التونسيون جميعا.

    وقال في كلمة ألقاها أمام كوادر الحركة، ذات التوجه الإسلامي، "أدعو البرلمان إلى تبني قانون للعفو العام عن الانتهاكات المرتكبة حال الاعتراف وكشف الحقيقة والاعتذار، على أن تتولى الدولة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم.

    ورأى أن الوقت قد حان "لأن نشق أخدودا واسعا نردم فيه كل الأحقاد وننطلق إلى المستقبل".

    وفي السياق، حث الغنوشي القضاء التونسي على الاستمرار في مسار العدالة الانتقالية وتسوية الملفات العالقة حتى إنصاف الضحايا.

    وقال:

    النهضة تجدد تمسكها بإتمام مسار العدالة الانتقالية وتسوية كل الملفات العالقة حتى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم كل ذلك في إطار السماحة والعفو بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة.

    لكن بالمقابل رفض رئيس حركة النهضة أن:

    "يظل مصير بعض الشهداء غامضا وجثثهم مخفية، ونرفض أن يرى الضحية جلاده متباهيا بماضي الاستبداد ممجدا له، ولكننا نرفض أيضا بقاء هذا الملف جرحا مفتوحا نازفا بشكل يقودنا إلى توريث الثارات والأحقاد".

    وتشرف هيئة الحقيقة والكرامة الدستورية في تونس على مسار العدالة الانتقالية، وتعاملت مع 63 ألف ملف لضحايا الانتهاكات من قبل النظام السياسي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

    وفي سياق متصل انتقد الغنوشي ما اعتبرها محاولات قوى يسارية بث خطاب الحقد والكراهية في تونس واتهام حركة النهضة بـ"الإرهاب".

    وقال "رغم التحديات التي أمامنا لا تزال بعض الأطراف تسبح ضد التيار وتحاول تلويث الفضاء العام بخطاب الكراهية والحقد".

    النيابة التونسية تفتح تحقيقا في اتهام "حركة النهضة" بالتورط في اغتيال سياسيين
    ونفى الغنوشي تهمة الإرهاب عن حزبه، وشدد على أنه "وبرغم حملات الملاحقة الأمنية واتهام قيادتها بالإرهاب فقد أنصف القضاء الأجنبي كل قيادات النهضة كما أنصف القضاء الإداري التونسي النهضة وقياداتها من التهم التي وجهت لها في فترة محنتها في التسعينات (من القرن العشرين)".

    وكان الغنوشي يشير إلى اتهامات وجهتها قيادة الجبهة الشعبية التي تضم تحالفا لقوى اليسار في تونس للنهضة بالتورط في مقتل المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

    وبالمقابل ثمن رئيس "النهضة" مكاسب التونسيات والتونسيين في مجالات عديدة منها الحريات الفردية والعامة من خلال قانون "مناهضة العنف ضد المرأة"، وقانون "مناهضة التمييز العنصري" ومنها المحاسبة والشفافية من خلال قانون التصريح على المكاسب، وقانون "المصالحة" وتمثّل هذه التشريعات ضمانات إضافية وآليات جديدة تساعد على بناء مجتمع العدل والحرية والمساواة وتكافئ الفرص الذي بشرت به ثورة الحرية والكرامة ووضع أدوات بنائه دستورها.

    كما أكد رئيس حركة النهضة سعي الحركة لعلاقات مفتوحة أمام كل الصيغ الممكنة للعمل المشترك للمساعدة على بناء حالة وطنية مستقرة، مؤكدا حرص الحركة على أن تبقى العلاقة مع رئيس الجمهورية متينة في إطار شراكة استراتيجية قائمة على الصدق والنزاهة، حتى وإن تباينت وجهات نظرنا في بعض الملفات"، بحسب قوله.

    انظر أيضا:

    الاتحاد العام للشغل في تونس يعقد جلسة تفاوضية جديدة مع الشاهد
    تونس تحصل على 245 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
    3 سيناريوهات تحدد مصير الحزب الحاكم في تونس خلال أيام
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تونس, البرلمان التونسي, حركة النهضة, راشد الغنوشي, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات يؤدين الرقصة التقليدية على شاطئ مدينة بانيوانجي، إندونيسيا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    من سيلفي مع ولي العهد السعودي إلى "أسبوع الأزياء العربية" في موسكو - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك