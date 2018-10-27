ولي عهد البحرين يدعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب

أكد ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن الأمن مرتكز أساسي لتحقيق التنمية، داعيا إلى تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة خطر الإرهاب والتطرف عبر الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابعه.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS ملك البحرين يستقبل وزير دفاع الولايات المتحدة

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بِنا) أكد آل خليفة، خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم السبت، على هامش منتدى حول المنامة للأمن الإقليمي المنعقد بالعاصمة البحرينية، على مكانة الشرق الأوسط الاستراتيجية في النظام العالمي الذي يبرز البعد الجيوسياسي للمنطقة، منوها بالجهود الفاعلة للإدارة الأمريكية ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد دعم المملكة الدائم ومساندتها لهذه الجهود والمساعي الإقليمية والدولية.

ومن جانبه نوه الوزير الأمريكي بأهمية حوار المنامة:

باعتباره منصة سياسية وفكرية لبحث ما يستجد من تطورات أمنية وسياسية في المنطقة من خلال نخبة من صناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما يسهم به في تعزيز الأمن والاستقرار، ليصبح أحد أهم الملتقيات الدولية لمناقشة قضايا الأمن والبعد الاستراتيجي في التنمية.

كما تم تبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية محاربة التطرف والإرهاب.