بعد زيارة نتنياهو لمسقط... عباس يلتقي مبعوث سلطنة عمان في رام الله

وبحسب وكالة الأنباء "سوا". استقبل أبو مازن المستشار العميري، بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب.
ورحب أبو مازن، بمبعوث السلطان قابوس في فلسطين، مثمنا حفاوة الاستقبال، التي لقيها خلال زيارته لسلطنة عُمان، الأسبوع الماضي.
وأشاد عباس، بالدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه السلطنة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الأصعد كافة، مشددا حرص فلسطين وقيادتها على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، وقضايا الأمة العربية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد زار العاصمة العمانية، مسقط، أول أمس، الجمعة، والتقى السلطان قابوس بن سعيد.
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