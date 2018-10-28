بعد زيارة نتنياهو لمسقط... عباس يلتقي مبعوث سلطنة عمان في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، مبعوث سلطان عمان، المستشار سالم بن حبيب العميري.

وبحسب وكالة الأنباء "سوا". استقبل أبو مازن المستشار العميري، بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب.

© REUTERS / CAITLIN OCHS إسرائيل تسخر من عباس

وسلم العميري، الرئيس الفلسطيني، رسالة من السلطان قابوس بن سعيد، شكره فيها على زيارته المهمة للسلطنة، التي أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتوطيدها.ورحب أبو مازن، بمبعوث السلطان قابوس في فلسطين، مثمنا حفاوة الاستقبال، التي لقيها خلال زيارته لسلطنة عُمان، الأسبوع الماضي.وأشاد عباس، بالدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه السلطنة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الأصعد كافة، مشددا حرص فلسطين وقيادتها على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، وقضايا الأمة العربية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد زار العاصمة العمانية، مسقط، أول أمس، الجمعة، والتقى السلطان قابوس بن سعيد.