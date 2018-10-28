عباس: إذا مر وعد بلفور لن تمر صفقة القرن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يمرر ما يعرف بـ"صفقة القرن".

رام الله — سبوتنيك . وقال عباس في كلمة افتتاحة لأعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني إن "الاستيطان من الحجر الأول إلى الحجر الأخير غير شرعي".

وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذتها المجلس المركزي الفلسطيني بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس، لأنهم لم يتركوا مجالا للصلح.

وتابع الرئيس الفلسطيني "آن الأوان لتنفيذ القرارات التي قررناها بخصوص العلاقات مع أميركا وإسرائيل وحماس لأنهم لم يتركوا للصلح مكان وهي قرارات خطيرة يجب أن لا نخضع فيها للمساومة والضغط".