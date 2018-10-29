ما تريد معرفته عن "خليفة سات"... أول قمر صناعي إماراتي (فيديو+صور)

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA)، ليكون بذلك أول قمر صناعي مصنوع بأيد إماراتية.

أطلق "خليفة سات" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، بعد أن استغرق تصنيعه 4 أعوام، شملت تدريب فريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو نفس المركز الذي شهد عمليات تطوير القمر الصناعي، بحسب شبكة "سي إن إن".

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وتم تخصيص القمر "خليفة سات" لأغراض الرصد الأرضي، وبمجرد دخوله إلى مداره، بدأ القمر الصناعي التقاط صور فائقة الجودة وإرسالها إلى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء"، وكانت أول صورة نشرت له هي صورة جوية لمدينة دبي ، نشرتها صحيفة البيان.

ويمتلك "خليفة سات" 5 براءات اختراع، ومن المنتظر أن يسهم في عدة مجالات مثل مراقبة التغيرات البيئية، والإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، والتخطيط العمراني، فضلا عن أنه يتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.

وفي تغريدة له، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد:

"يوم تاريخي جديد لدولة الإمارات، إطلاق "خليفة سات" أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية 100 %"… محطة وطنية أثبت فيها أبناء الإمارات قدرتهم.. ونضجهم.. وعلمهم.. وهمتهم التي يسابقون بها العالم… رأسنا اليوم في السماء..".

يوم تاريخي جديد لدولة الامارات.. إطلاق "خليفة سات" أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيد اماراتية ١٠٠٪.

محطة وطنية أثبت فيها أبناء الامارات قدرتهم.. ونضجهم.. وعلمهم.. وهمتهم التي يسابقون بها العالم…

رأسنا اليوم في السماء.. pic.twitter.com/OVGNJJDAzI — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 29, 2018

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من جهته، قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إنه "إنجاز إماراتي غير مسبوق بإطلاق أول قمر صناعي ''خليفة سات'' بسواعد إماراتية".

وتابع قائلا: "أحلامنا في معانقة الفضاء أصبحت حقيقة يصنعها شبابنا الذين يسطرون مرحلة جديدة من التحدي العلمي.. نفخر بشباب الإمارات..عيال زايد وبإنجازاتهم التي تبرهن أن العرب قادرون على المنافسة والريادة".

وكانت وكالة الإمارات للفضاء قد أعلنت، في أغسطس/آب الماضي، أن القمر الصناعي "خليفة سات"، سينطلق إلى الفضاء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول من اليابان، كأول قمر مصنع بالكامل بأيد إماراتية.