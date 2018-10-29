إعلان "قاصرات للزواج" يثير الرأي العام اللبناني

ونشرت إحدى الناشطات صورا عن عملية الإعلان وكيفية الترويج له في أحد المراكز التجارية في لبنان. وعلقت الناشطة على الصور التي التقطتها للمنشور، قائلة: "هذا ما رأيته اليوم في مركز تجاري، ظننت أني أتخيل أشياء، لكن بعد أن اقتربت أدركت الواقعة أنها حقيقة، هذا شي مقزز بالفعل".
كما نشرت "جمعية أبعاد" الحقوقية اللبنانية صورا عن هذا الإعلان وعلقت، قائلة: "النساء والفتيات مش سلعة!!! منتأمل يكون في هدف توعوي وراء هالإعلان، مع التحفّظ الشديد على التجاوزات العديدة لمبادىء حماية الطفل المستخدمة فيه. لحينه، وللتأكد من صحة الإعلان وضمان المساءلة والملاحقة، "أبعاد" اتخذت كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية!".
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