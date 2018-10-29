إعلان "قاصرات للزواج" يثير الرأي العام اللبناني

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في لبنان أخيرا إعلانات غريبة، أثارت الرأي العام اللبناني والنساء خصوصا، واحتوى الإعلان أسماء وصور لفتيات لم يبلغن سر الرشد بعد وهن معرضات للزواج تحت عنوان "الجازة عبكير أحسن بكتير".

ونشرت إحدى الناشطات صورا عن عملية الإعلان وكيفية الترويج له في أحد المراكز التجارية في لبنان. وعلقت الناشطة على الصور التي التقطتها للمنشور، قائلة: "هذا ما رأيته اليوم في مركز تجاري، ظننت أني أتخيل أشياء، لكن بعد أن اقتربت أدركت الواقعة أنها حقيقة، هذا شي مقزز بالفعل".

​كما نشرت "جمعية أبعاد" الحقوقية اللبنانية صورا عن هذا الإعلان وعلقت، قائلة: "النساء والفتيات مش سلعة!!! منتأمل يكون في هدف توعوي وراء هالإعلان، مع التحفّظ الشديد على التجاوزات العديدة لمبادىء حماية الطفل المستخدمة فيه. لحينه، وللتأكد من صحة الإعلان وضمان المساءلة والملاحقة، "أبعاد" اتخذت كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية!".

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وأثارت هذه الإعلانات حفيظة الشارع اللبناني الذي اعتبر أن هذه الأمور لا تمثل عادات اللبنانيين ومجتمعهم، بل هي دعوات تخلف وجهل يطلقها بعض الناس.

