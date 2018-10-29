ناشطة تونسية: حذرنا مرارا من استقطاب "داعش" للنساء

وأضافت بوالهادي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين "هذا التفجير هو ما حذرنا منه مئات المرات على مدى العامين الماضيين، قلنا مرارا إن تنظيم داعش الإرهابي يجند النساء، ويدربهن ويمولهن ويجهزهن، ولكن لم يكن أحد يهتم، وها هي الضربة تأتي من امرأة لغمت نفسها".
ولفتت الصحفية والناشطة التونسية إلى أن التفجير نفذته فتاة كانت تركب دراجة، وهو — قياسا بنتائجه — قد فشل تماما في تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو إحداث خسائر جسيمة، والسبب الرئيسي وراء إصابة 8 أفراد أمن، هو أن المكان الذي وقع فيه التفجير شهد قبلها بدقائق تجمعا جماهيريا ومسيرة صغيرة.
وأعلنت الإذاعة الرسمية في تونس، إن امرأة فجرت نفسها في وسط العاصمة، اليوم الإثنين، وذكر شهود أن الشرطة طوقت شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة. وبحسب "رويترز"، قال شاهد: "إنه سمع دوي انفجار قوي ورأى أناسا يهربون بعد الانفجار".
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