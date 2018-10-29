التحالف الأمريكي يقصف بلدة هجين بريف دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض

نقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفت بلدة هجين في ريف دير الزور شرقي سوريا بقنابل الفوسفور الأبيض.

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية وإعلامية أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جددتقصفها لبلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بقنابل الفوسفور الأبيض.

© AP Photo / French Army سانا: التحالف الدولي يقصف بقنابل الفوسفور الأبيض بلدة هجين في ريف دير الزور

وكانت طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن قصفت أمس الأحد قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت "سانا" إن "طيران (التحالف الدولي) بقيادة الولايات المتحدة يواصل قتله المدنيين وذلك بقصفه مجددا قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان."

وذكرت مصادر أهلية لمراسل "سانا" أن طائرات تابعة لـ"التحالف الدولي" شنت غارة على قرية السوسة نحو 140 كم جنوب شرق مدينة دير الزور ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وأبوهما وأمهما وشخص خامس من سكان القرية.