التحالف الأمريكي يقصف بلدة هجين بريف دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية وإعلامية أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جددتقصفها لبلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بقنابل الفوسفور الأبيض.
وقالت "سانا" إن "طيران (التحالف الدولي) بقيادة الولايات المتحدة يواصل قتله المدنيين وذلك بقصفه مجددا قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان."
وذكرت مصادر أهلية لمراسل "سانا" أن طائرات تابعة لـ"التحالف الدولي" شنت غارة على قرية السوسة نحو 140 كم جنوب شرق مدينة دير الزور ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وأبوهما وأمهما وشخص خامس من سكان القرية.
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