جماعة "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة حديثة للتحالف

القاهرة — سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله"، أن مسلحي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع حديثة لقوات التحالف أثناء تحليقها شمال شرقي مديرية الدريهمي الواقعة جنوب الحديدة.

ولم يورد المركز تفاصيل عن عملية إسقاط الطائرة، إلا أن الجماعة تعلن بشكل متكرر إسقاط طائرات تجسس تابعة للتحالف.

ويعاني اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده منذ آذار/مارس 2015، دعما لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومدن يمنية عدة وإزاحة الرئيس.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 16 ألف شخص مع حاجة الملايين من اليمنيين للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.