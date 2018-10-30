النائب العام السعودي يجتمع مجددا مع نظيره التركي

وصل النائب العام السعودي سعود المعجب إلى القصر العدلي التركي، لعقد لقائه الثاني مع النائب العام لاسطنبول عرفان فيدان.

وأعلنت وكالة "الأناضول" الرسمية، عقد لقاء بين النائب العام السعودي سعود المعجب ونظيره بمدينة إسطنبول التركية، عرفان فيدان، في القصر العدلي للمدينة، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان الاجتماع الأول والذي عقد يوم أمس الاثنين، قد استمر لمدة ساعة و15 دقيقة.

#عاجل| النائب العام السعودي سعود المعجب يصل القصر العدلي لعقد لقائه الثاني مع النائب العام لإسطنبول عرفان فيدان#خاشقجي#السعودية#تركيا pic.twitter.com/S5Lu6HNxaL — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2018

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.