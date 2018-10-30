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13:50 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    تركي المالكي

    التحالف: الحوثيون يرسلون الطلاب إلى إيران لأدلجتهم وزرع الطائفية فيهم

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف العسكري الذي تقوده المملكلة العربية السعودية في اليمن، إن جهود التحالف مستمرة متناغمة مع الجهات الحكومية اليمنية في عمليات الإنقاذ، وإنشاء مراكز للإيواء، وتقديم المساعدات للمتضررين في محافظة المهرة.

    وأوضح المالكي أن رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، تفقد محافظة المهرة في الفترة القريبة الماضية، مع الفريق المختص من قيادة القوات المشتركة، مطلعا على الجهود التي قدمتها القيادة للتخفيف من آثار الإعصار الذي تضررت منه المحافظة.

    الجيش السوري منتشر بالقرب من هجين في ريف دير الزور
    © Sputnik . Ahmad Hamdosh
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    جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العقيد المالكي اليوم بالعاصمة الرياض، وتناول فيه إعلان معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، عن تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منحة مالية مقدارها 70 مليون دولار، لدعم رواتب المعلمين في اليمن الشقيق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

    ولفت المالكي إلى "العبث الذي تمارسه مليشيا الحوثي التابعة لإيران في اليمن على نطاق واسع وجوانب عدة، لعل أبرزها في قطاع التعليم باليمن، عبر الترويج للطائفية في المناهج الدراسية"، مشيرا إلى أمثلة من الممارسات العبثية لهذه الشرذمة، يبر منها اختطاف المعلمين ومديري المدارس، وإرسال الطلاب إلى إيران لأدلجتهم وزع الطائفية فيهم، على حد قوله.

    وسلط المالكي الضوء على ما تسببت به مليشيا الحوثي الإرهابية، من حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم, ودفعهم لميدان الحرب, إلى جانب مواصلتها زرع الألغام في مواقع مختلفة ومتفرقة وكثيرة، لاسيما بين المناطق التي يقطنها المدنيين، ضاربةً بالأعراف الدولية والقوانين والأنظمة الإنسانية عرض الحائط بتعنت وإهمال وتجاهل سافر، منوها بالعمل الكبير الذي يقوم به فريق "مسام" المتخصص بتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية، مؤكداً نزع الفريق 11.785 لغما حتى اليوم.

     

    وعن الموقف العملياتي العسكري، أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف أن قوات الجيش الوطني ما زالت تنفذ عمليات تعرضية هجومية في محافظة صعدة، ومثلها على جبال عمّار، وجبل حمر الصيد في محور البقع، ما أسفر عن السيطرة على الجبلين، بدعم من قوات التحالف.
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    قوات التحالف تعلن سيطرتها على طائرة تابعة للحوثيين
    وأفاد العقيد المالكي أن قوات الجيش الوطني مازالت تقوم بعمليات مستمرة في محافظة حجة، لافتا الانتباه إلى أن "مليشيا الحوثي عمدت إلى بإطلاق صاروخ كاتيوشا على المجمع الحكومي في منطقة الجوف، وتحديداً في مديرية الحزم".
    وأكد أن القوات السعودية تعاملت معه كعادتها باحترافية، بوسطة المدفعيات والراجمات التي وآئدةً بذلك هذه المحاولة الثالثة اليائسة، على غرار المحاولتين الفاشلتين السابقتين لها.
    وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه المملكة حتى الآن بلغ 205 صواريخ، كما وصل عدد المقذوفات في نفس الفترة إلى 68086 مقذوفا، وفي الفترة من 22 حتى 29 أكتوبر 2018.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, جماعة أنصار الله الحوثي, التحالف العربي, العقيد الركن طيار تركي المالكي, السعودية, اليمن
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