خطيبة خاشقجي تتحدث عن سبب "عدم تصديقها لوفاته" (فيديو)

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول جمال خاشقجي، إنها لم تفكر في البداية أنه قتل.

وأضافت، في حوار لها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الصدمة كانت مهولة للغاية، "كنا نستعد للزواج قريبا".

وتابعت أنه "دخل القنصلية ولم يخرج منها، وكنت أود أن أودعه".

مقابلة حصرية مع خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي المقتول #جمال_خاشقجي: "حتى اعلان #السعودية عن وفاته، لم أكن قد فقدت الأمل بأنه على قيد الحياة". pic.twitter.com/AlwdNCm0kO — BBC News عربي (@BBCArabic) October 29, 2018

وتابعت "إذا مات أحد فمن الضروري أن تراه حتى تتصالح مع فكرة وفاته، أى أن تصدق أنه مات، وهذا لم يحدث".

وأكدت خديجة جنكيز أنها لم "تره مرة أخرى، ولا تعلم ماذا جرى معه، وكنت أعتقد أنه حي حتى إعلان السعودية وفاته".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.