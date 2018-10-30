تركيا تتحدث عن إنهاء "مقاطعة قطر": يجب ألا يتأخر

قال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، إن تاريخ الشرق الأوسط مليء بالصراعات والمؤامرات، وقد عانت المنطقة ولا تزال تعاني وشعوبها بشكل كبير نتيجة لذلك، حتى اليوم.

وقال أوغلو في مقابلة مع صحيفة "الوطن" القطرية، إن "ما نحتاجه الآن هو السلام والاستقرار. فلا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوحدة والتضامن بيننا، ولطالما نظرنا إلى دول الخليج كعائلة. يتم حل الخلافات بين أفراد الأسرة من خلال الحوار".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN تركيا ترد على مطالب دول المقاطعة بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر

وأضاف أنه "لا شك أن الحصار لا يسهل حل هذا النزاع، بل على العكس، فإن مثل هذه الإجراءات قد تجعل الوصول إلى حلول سلمية أكثر صعوبة من خلال تقويض الثقة المتبادلة بين دول الخليج الشقيقة".

"نحن قلقون للغاية من المأزق الحالي بين دول الخليج الشقيقة ويجب ألا يتأخر حل هذا النزاع أكثر من ذلك. لقد شلّت الأزمة مجلس التعاون الخليجي، الذي يشكل حجر الأساس لأمن واستقرار المنطقة وكشريك استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، لدينا مخاوف جدية حول الوضع الحالي".

وأشاد بجهود الوساطة الكويتية قائلا: "لقد تمكنت الكويت من التوسط بنجاح بين الأطراف المعنية خلال وضع مشابه في عام 2014، لذلك لا نزال متفائلين بأن النزاع المستمر سيتم تسويته قريبا. فالمأزق الحالي لا يخدم مصلحة أحد في منطقة الخليج وعاجلا أم آجلا ستدرك دول المنطقة هذه الحقيقة".