تسجيل
17:06 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    رجب طيب أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    تركيا تتحدث عن إنهاء "مقاطعة قطر": يجب ألا يتأخر

    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، إن تاريخ الشرق الأوسط مليء بالصراعات والمؤامرات، وقد عانت المنطقة ولا تزال تعاني وشعوبها بشكل كبير نتيجة لذلك، حتى اليوم.

    وقال أوغلو في مقابلة مع صحيفة "الوطن" القطرية، إن "ما نحتاجه الآن هو السلام والاستقرار. فلا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوحدة والتضامن بيننا، ولطالما نظرنا إلى دول الخليج كعائلة. يتم حل الخلافات بين أفراد الأسرة من خلال الحوار".

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    تركيا ترد على مطالب دول المقاطعة بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر

    وأضاف أنه "لا شك أن الحصار لا يسهل حل هذا النزاع، بل على العكس، فإن مثل هذه الإجراءات قد تجعل الوصول إلى حلول سلمية أكثر صعوبة من خلال تقويض الثقة المتبادلة بين دول الخليج الشقيقة".

    "نحن قلقون للغاية من المأزق الحالي بين دول الخليج الشقيقة ويجب ألا يتأخر حل هذا النزاع أكثر من ذلك. لقد شلّت الأزمة مجلس التعاون الخليجي، الذي يشكل حجر الأساس لأمن واستقرار المنطقة وكشريك استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، لدينا مخاوف جدية حول الوضع الحالي".

    وأشاد بجهود الوساطة الكويتية قائلا: "لقد تمكنت الكويت من التوسط بنجاح بين الأطراف المعنية خلال وضع مشابه في عام 2014، لذلك لا نزال متفائلين بأن النزاع المستمر سيتم تسويته قريبا. فالمأزق الحالي لا يخدم مصلحة أحد في منطقة الخليج وعاجلا أم آجلا ستدرك دول المنطقة هذه الحقيقة".

    انظر أيضا:

    أمير قطر يصدر قانونا لإنشاء صندوق لدعم وتأمين العاملين
    قطر: اللجوء للعمليات العسكرية والتدابير العاجلة لمواجهة "الخطر الداهم"
    السفارة الأمريكية في الدوحة: العلاقة مع قطر أقوى من أي وقت مضى
    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطر, مقاطعة قطر, الحكومة التركية, مولود جاويش أوغلو, قطر, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ازدحام السيارات في مدينة أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية
    نهري الأبيض والأحمر... الازدحام المروري في المدن الكبرى
    مركز المصالحة: الخوذ البيضاء تصل إدلب لتنفيذ عمل استفزازي بالأسلحة الكيميائية
    "الخوذ البيضاء"... تعالوا نرجع نمثل!
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك