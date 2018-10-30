سفير أمريكا لدى سلطنة عمان: تحسين العلاقات بين مسقط وتل أبيب "خطوة منطقية"

الدوحة — سبوتنيك. وقال سيفيرز في كلمة أمام مؤتمر مستقبل الاقتصاد في الشرق الأوسط، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء: "بالطبع، في رأينا إن العلاقات المباشرة بين الدول العربية وإسرائيل هي خطوة إيجابية ومنطقية".
وكانت وسائل الإعلام العالمية قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة غير معلنة لسلطنة عمان، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.
كما ذكرت وسائل الإعلام بأن الزيارة، التي تعد الأولى منذ 22 عاما، جاءت بناء على دعوة من الجانب العماني وتضمنت مباحثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والسلطان قابوس، جرى خلالها بحث عملية السلام وقضايا المنطقة.
وشهدت الآونة الأخيرة تغيرات بمواقف ست دول تجاه إسرائيل، على الرغم من أن هذه الدول ما زالت لا تقيم علاقات رسمية مع الدولة العبرية.
ويعول القادة الإسرائيليون على التقارب مع الممالك الخليجية، واضعين رهانهم في المقام الأول على أن عامل المصالح والتهديدات المشتركة سوف يفوق عامل الصراع مع الفلسطينيين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)