تعرف على آخر مستجدات محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة

وعبر موقع تويتر، قال عبد الله العودة في تغريدة: "تأجلت جلسة الوالد الشيخ سلمان العودة ضمن المحاكمة التي تجري في المحكمة المتخصصة بالرياض".
وأضاف: "طلب النائب العام (خلال الجلسة) بالقتل تعزيرا بسبب 37 تهمة تتعلق بنشاطه العلمي وعلى تويتر".
تأجلت جلسة الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ضمن المحاكمة التي تجري في المحكمة المتخصصة بالرياض، والتي طلب فيها النائب العام بالقتل تعزيراً بسبب ٣٧ تهمة تتعلق بنشاطه العلمي وعلى تويتر.— د. عبدالله العودة (@aalodah) October 30, 2018
يذكر أن السلطات السعودية أوقفت الداعية السعودي في شهر سبتمبر/أيلول 2017، وكان قد شغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
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