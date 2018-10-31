تعرف على آخر مستجدات محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة

قال عبد الله نجل الداعية السعودي سلمان العودة، إن المحكمة المتخصصة في العاصمة الرياض، أجلت جلسة لمحاكمة والده على خلفية 37 تهمة تتعلق بنشاطه العلمي.

وعبر موقع تويتر، قال عبد الله العودة في تغريدة: "تأجلت جلسة الوالد الشيخ سلمان العودة ضمن المحاكمة التي تجري في المحكمة المتخصصة بالرياض".

وأضاف: "طلب النائب العام (خلال الجلسة) بالقتل تعزيرا بسبب 37 تهمة تتعلق بنشاطه العلمي وعلى تويتر".

تأجلت جلسة الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ضمن المحاكمة التي تجري في المحكمة المتخصصة بالرياض، والتي طلب فيها النائب العام بالقتل تعزيراً بسبب ٣٧ تهمة تتعلق بنشاطه العلمي وعلى تويتر. — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 30, 2018

يذكر أن السلطات السعودية أوقفت الداعية السعودي في شهر سبتمبر/أيلول 2017، وكان قد شغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.