زيارة تاريخية وزعيم عربي يقرب "صفقة القرن" من التنفيذ

قال كاتب إسرائيلي إن سلطنة عمان ستصبح مصدرا مهما ورئيسا للسلام في الشرق الأوسط. وذلك ردا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مسقط، الأسبوع الماضي.

ذكر الكاتب والمحلل الإسرائيلي، يوني بن مناحم، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان، مساء الخميس الماضي، فتحت طريقا سياسيا جديدا للسلام في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار "حرب الاستنزاف" اليومية بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة.

صفقة القرن

أوضح بن مناحم أن هناك تخوفا فلسطينيا يسري بين المنظمات والسلطة الفلسطينية جميعها بسبب تقارب دول عربية خليجية لإسرائيل، في الفترة الأخيرة، ففي قطر والإمارات جرت وقائع تطبيع علنية، بوصول وفود رياضية إلى كل من الدوحة وأبو ظبي، الأسبوع الماضي، في ظل إعلان سلطنة عمان عن تأييدها لخطوة الرئيس الأمريكي حول السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن". وكشف الكاتب الإسرائيلي عن تفاصيل أخرى لزيارة نتنياهو إلى عمان، الأسبوع الماضي، من بينها تعدد لقاءات يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الخارجية العماني، مع نتنياهو، غير مرة، قبيل زيارة الأخير لمسقط، الأسبوع الماضي، فضلا عن إشارته إلى ان اسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زار مسقط، في العام 1994، ومن بعده شيمون بيريز، سلف، في العام 1996، واستمرت العلاقات السرية بين عمان وإسرائيل، حتى العام 2000، حينما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى" ، في سبتمبر/ أيلول من العام 2000.

طريق السلام



© REUTERS / HANDOUT على أنغام الموسيقى... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل لقاء نتنياهو بالسلطان قابوس