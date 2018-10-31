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17:07 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

    زيارة تاريخية وزعيم عربي يقرب "صفقة القرن" من التنفيذ

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    الموضوع:
    متابعة لملف "صفقة القرن" (39)
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    قال كاتب إسرائيلي إن سلطنة عمان ستصبح مصدرا مهما ورئيسا للسلام في الشرق الأوسط. وذلك ردا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مسقط، الأسبوع الماضي.

    ذكر الكاتب والمحلل الإسرائيلي، يوني بن مناحم، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان، مساء الخميس الماضي، فتحت طريقا سياسيا جديدا للسلام في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار "حرب الاستنزاف" اليومية بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة.

    صفقة القرن

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    أوضح بن مناحم أن هناك تخوفا فلسطينيا يسري بين المنظمات والسلطة الفلسطينية جميعها بسبب تقارب دول عربية خليجية لإسرائيل، في الفترة الأخيرة، ففي قطر والإمارات جرت وقائع تطبيع علنية، بوصول وفود رياضية إلى كل من الدوحة وأبو ظبي، الأسبوع الماضي، في ظل إعلان سلطنة عمان عن تأييدها لخطوة الرئيس الأمريكي حول السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".
    وكشف الكاتب الإسرائيلي عن تفاصيل أخرى لزيارة نتنياهو إلى عمان، الأسبوع الماضي، من بينها تعدد لقاءات يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الخارجية العماني، مع نتنياهو، غير مرة، قبيل زيارة الأخير لمسقط، الأسبوع الماضي، فضلا عن إشارته إلى ان اسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زار مسقط، في العام 1994، ومن بعده شيمون بيريز، سلف، في العام 1996، واستمرت العلاقات السرية بين عمان وإسرائيل، حتى العام 2000، حينما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى"، في سبتمبر/ أيلول من العام 2000.

    طريق السلام

    سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / HANDOUT
    على أنغام الموسيقى... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل لقاء نتنياهو بالسلطان قابوس
    وأوضح المحلل والمسشرق الإسرائيلي، يوني بن مناحم، في دراسته المطولة بموقع "ميدا" الإسرائيلي، أن السلطان قابوس بن سعيد تحدث مع نتنياهو، في أكثر من موضوع، يتعلق بقضايا السلام في الشرق الأوسط، ومحاولة تجديد مسار السلام بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة وأن زيارة نتنياهو لمسقط، تزامنت مع زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) للعاصمة العمانية نفسها.
    وقال بن مناحم في دراسته التي جاءت تحت عنوان "قد تكون عمان عاملا مهما في طريق السلام"، إن مصدرا فلسطينيا أكد أن السلطان قابوس اقترح على عباس التوسط بينه وبين الإسرائيليين، وأنه من الممكن أن يكون مصدرا مهما في تنفيذ "صفقة القرن" الأمريكية، لإحلال السلام بين الجانبين.

    الموضوع:
    متابعة لملف "صفقة القرن" (39)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قابوس, أخبار صفقة القرن, عمان, رحلة نتنياهو, فلسطينيون, عمان
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