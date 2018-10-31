زيارة تاريخية وزعيم عربي يقرب "صفقة القرن" من التنفيذ

ذكر الكاتب والمحلل الإسرائيلي، يوني بن مناحم، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان، مساء الخميس الماضي، فتحت طريقا سياسيا جديدا للسلام في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار "حرب الاستنزاف" اليومية بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة.
صفقة القرن"صفقة القرن".
وكشف الكاتب الإسرائيلي عن تفاصيل أخرى لزيارة نتنياهو إلى عمان، الأسبوع الماضي، من بينها تعدد لقاءات يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الخارجية العماني، مع نتنياهو، غير مرة، قبيل زيارة الأخير لمسقط، الأسبوع الماضي، فضلا عن إشارته إلى ان اسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زار مسقط، في العام 1994، ومن بعده شيمون بيريز، سلف، في العام 1996، واستمرت العلاقات السرية بين عمان وإسرائيل، حتى العام 2000، حينما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى"، في سبتمبر/ أيلول من العام 2000.
طريق السلام
وقال بن مناحم في دراسته التي جاءت تحت عنوان "قد تكون عمان عاملا مهما في طريق السلام"، إن مصدرا فلسطينيا أكد أن السلطان قابوس اقترح على عباس التوسط بينه وبين الإسرائيليين، وأنه من الممكن أن يكون مصدرا مهما في تنفيذ "صفقة القرن" الأمريكية، لإحلال السلام بين الجانبين.
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