ما حقيقة نبأ "مقتل الرئيس اليمني" الذي نشره موقع إسرائيلي

أثار موقع إسرائيلي، جدلا واسعا في الشارع اليمني، عندما نشر نبأ نقلا عن مصادر استخباراتية عربية، يفيد بمقتل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالرصاص في مدينة عدن اليمنية الجنوبية.

لكن مصادر في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، سخرت من هذه الشائعة التي نشرها موقع "ديبكا" واستغربت من صدورها من موقع إسرائيلي، مؤكدة أن هادي بخير وأنه في مقر إقامته، وفقا لموقع "المشهد" اليمني.

وانتشرت الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تساءل إعلام يمني عمن يقف وراءها. وقال الموقع الإسرائيلي إنه لم يستطع تأكيدها من أي مصدر آخر.

© AP Photo / Nariman El-Mofty بتوجيه من هادي... رئيس الحكومة اليمنية يزور محافظة المهرة لهذا السبب

ونقل موقع "عدن الحدث" (مستقل)، عن مصدر عسكري في وزاره الدفاع اليمنية نفيه تلك المزاعم، مؤكدا أن الرئيس هادي في مكان إقامته وأن "هذه الأخبار تأتي في ظل التقارب الإسرائيلي الحوثي" على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئیس ھادي كان قد أمضى شھرین في عدن، حین عاد إلیھا في شھر یونیو/حزيران الماضي، ثم غادر منتصف أغسطس إلى العاصمة المصریة القاھرة، ثم غادر لاحقا من السعودیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث یخضع في الفترة الراھنة لفترة علاج ونقاھة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اعفى رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من مهامه، قبل أسبوعين كما أحاله للتحقيق، وفق قرار جمهوري نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وقال هادي في القرار إنه "نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، فإنه يقرر إعفاء بن دغر من مهامه ويحال للتحقيق".

كما عيّن الرئيس اليمني، وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة معين عبد الملك، رئيسا للحكومة.