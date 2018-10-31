سوري يعثر على لوحة فسيفسائية عمرها يزيد عن ألف عام

عثر أحد سكان قرية في محافظة حماة السورية في حديقته على شظايا لوحة فسيفساء تعود إلى القرن الخامس الميلادي، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية.

قال مدير إدارة التراث التاريخي في حماة، عبد القادر فرزات للوكالة: "عثر رجل في قرية خرايب الواقعة غرب محافظة حماة على شظايا من لوحة فسيفسائية في حديقته وأبلغ الدائرة بذلك".

وأضاف فرزات: "وفقا لتقديرات الخبراء، تعود اللوحة إلى الفترة البيزنطية وتحديدا لعام 412 ميلادي. وتبلغ مساحة الفسيفساء 5 * 30 متر مزينة بمختلف الأنماط الهندسية والنقوش باللغة اللاتينية.

© Photo/ SANA سوري يعثر على لوحة فسيفسائية عمرها يزيد عن الف عام

وفقا لفرزات، فإن الموقع الذي عثر فيه على الفسيفساء كان جزء من معبد قديم.

قام المختصون بنقل اللوحة الفسيفسائية إلى متحف حماة، حيث سيتم عرضها في إحدى القاعات.