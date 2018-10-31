بالفيديو... "سفاح حلب" بقبضة العدالة السورية

ألقت الجهات المختصة في مدينة حلب القبض على المجرم "أحمد مزنرة" الذي قام بجريمتين بحق طفلين منذ أيام في أحد أحياء حلب.

تمكنت وحدة أمنية من القبض على المجرم بعد عملية اشتباك قرب إشارة مرور منطقة الفردوس، أدت لإصابته بطلق ناري في قدمه ثم القبض عليه، بحسب موقع "مراسلون".

وكانت الجهات المختصة قد تمكنت من تحديد هوية المجرم الذي يدعى "أحمد مزنرة" ، تولد مدينة إدلب 1971، وداهمت منزل إقامته في حي الفيض، وعثرت على متفجرات وأسلحة متنوعة وأموال مزورة.

وكان المجرم قد أقدم خلال الأيام السابقة على ارتكاب جريمتين متتاليتين في حي سيف الدولة بمحافظة حلب ما أثار رعباً بين المواطنين لاسيما أن الضحايا هم أطفال.

وعمد المجرم على استدراج طفلين أوهمهما أنه يحتاج مساعدتهما في حمل الأغراض مقابل مبلغ مالي، وفق التحقيقات الأولية، حيث أقدم على طعن أحد الأطفال وقتله على سطح أحد الأبنية، كما أقدم على ذبح طفل آخر.

وفي الوقت الذي فارق فيه الطفل الأول الحياة، تمكن الإسعاف من إنقاذ الثاني الذي تعرض للذبح، رغم خطورة وضعه، حيث يتلقي العلاج في الوقت الحالي في أحد المستشفيات الحكومية.