خطيبة خاشقجي توجه سؤالا للمملكة... وتكشف عن مهمة أخيرة يجب القيام بها

وجهت المواطنة التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، سؤالا إلى المسؤولين في السعودية، حول مكان جثة خطيبها.

وأوضحت خديجة خلال مقابلة مع قناة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه كان لديها أمل في أن يكون خاشقجي على قيد الحياة طيلة الفترة التي فصلت بين اختفاءه وإعلان السلطات السعودية مقتله.

© REUTERS / HUSEYIN ALDEMIR متحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا: قتل خاشقجي ما كان لينفذ دون أوامر عليا

وقالت خديجة خلال المقابلة: "أين جثة جمال؟ لم تقام مراسم تشييع الجثمان حتى اليوم. هذا لا يمكن قبوله في الإسلام، وهذه هي المهة الأخيرة التي يجب علينا القيام بها".

وطالبت خديجة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة ضمان أن يكون التحقيق بشأن مقتل خاشقجي موثوقا، وأن يتعامل مع الأمر بشكل إنساني، ويعتبره مأساة دولية، متابعة أنه يجب أن تكون "وجهة النظر هذه أهم من السياسة والدبلوماسية".

وأعلنت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول أن جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وكانت خطة قتله معدة مسبقا.

وتزعم النيابة التركية أن جثة خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله.

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وأقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، عقب صمت دام 18 يوما، معلنة توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن فريقا من 15 سعوديا، متورطا في الجريمة.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، بوجود "الكثير من الخداع والأكاذيب" من طرف السعوديين في قضية خاشقجي.