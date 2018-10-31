إعدام أجنبية في السعودية يثير أزمة

أعرب وزير القوى العاملة الإندونيسي، حنيف ذاكري، اليوم الأربعاء، عن رفضه تنفيذ السعودية الإعدام بحق مواطنة إندونيسية من العمالة المهاجرة في المملكة الاثنين الماضي دون إخطار بلاده.

نقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية عن بيان للوزير قوله إنه "أعرب عن أسفه لإعدام توتي تورسيلاواتي قبل إخطار الحكومة الإندونيسية".

© AP Photo / Amr Nabil "تطورات أزمة الرئيس المختفي"... ذهب إلى السعودية ولم يعد منذ 7 أيام

وتابع البيان أن "الحكومة الإندونيسية وفرت أقصى مساعدة قانونية ممكنة باستئناف حكم الإعدام عبر المحاكم وعبر خطاب وجهته إلى العاهل السعودي الملك سلمان ".

وحكم على تورسيلاواتي بالإعدام في عام 2011 بتهمة قتل والد رب عملها، سعود العتيبي في 2010.

ولفتت الوكالة الإندونيسية إلى تصريحات سابقة لوالدة المحكوم عليها قالت فيها إنها أخبرتها في أبريل/ نيسان الماضي، أنها ارتكبت الجريمة بعد محاولة المجني عليه التعدي عليها جنسيا.