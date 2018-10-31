بعد مطالبة التحالف بوقف القتال في اليمن...الحوثي يكشف السر وراء موقف واشنطن الجديد

شكك القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد على الحوثي في جدية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيقاف الحرب في اليمن.

وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة على موقع تويتر: "الأمريكيون هم قادة التحالف، لذا فمطالبتهم بإيقاف العدوان يجب أن يترجموها هم، مع حلفائهم من هم تحت إمرتهم ويسيرون وفق الأهداف التي يحددونها لهم، نحن نعتبرها مطالبة شكلية.

وفي ما يتعلق بالدافع الذي يقف وراء هذه المطالبة، اعتبر الحوثي: أنها تمثل: "تنصلا عن مسؤوليتهم، ومحاولة للتخلي عن تصريحاتهم السابقة بعد معرفة العالم بشناعة جرائم عدوانهم".

الأمريكيون هم قادة التحالف، لذا فمطالبتهم بإيقاف العدوان يجب أن يترجموها هم،مع حلفائهم من هم تحت إمرتهم ويسيرون وفق الأهداف التي يحددونها لهم.

ونحن نعتبرها مطالبة شكليةتعبر عن عدم الجدية،وتنصلا عن مسؤوليتهم، ومحاولة للتخلي عن تصريحاتهم السابقة بعد معرفة العالم بشناعةجرائم عدوانهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 31, 2018

وكانت الخارجية الأمريكية حثت، اليوم الأربعاء، الأطراف المتحاربة في اليمن على الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى محادثات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام ونصف.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.