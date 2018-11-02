التحالف يستهدف القاعدة الجوية في صنعاء وأهدافا شمال وجنوب العاصمة بـ27 غارة

صرح مصدر عسكري مسؤول في وزارة الدفاع بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، بأن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، شن غارات مكثفة على العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن نحو 12 غارة على قاعدة الديلمي الجوية ومحيطها جوار مطار صنعاء الدولي، واستهدف بعشر غارات أخرى مواقع عسكرية في مديرية همدان شمال غربي العاصمة".

© REUTERS / Khaled Abdullah قتلى من "أنصار الله" والقوات الحكومية بمواجهات وكمائن غرب الجوف وجنوب الحديدة

وأضاف المصدر أن التحالف شن 5 غارات على جبل جربان في قرية عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، أشار المصدر إلى شن طيران التحالف غارات على محيط البوابة الغربية لجامعة الحديدة جنوب مدينة الحديدة، وسط اشتباكات بين القوات الحكومية المشتركة ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" باتجاه دوار المطار وجامعة الحديدة.

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربي في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.