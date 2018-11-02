قتلى من "أنصار الله" والقوات الحكومية بمواجهات وكمائن غرب الجوف وجنوب الحديدة

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "أن مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من مليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع غرب مجمع مديرية المتون غرب الجوف".

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وأضاف: "رصد الجيش محاولة المليشيا وأفشلها قبل أن تبدأ بتنفيذها، ما أسفر عن مصرع خمسة من عناصرها وإصابة آخرين، فيما تم أسر عدد منها".

من جهة ثانية، أفاد تليفزيون المسيرة الناطق باسم جماعة أنصار الله بأن مسلحي الجماعة أحبطوا محاولة تسلل لقوات الرئيس هادي في جبهة حام بمديرية المتون وأوقعوا قتلى وجرحى من المهاجمين.

وأشار إلى استهداف "أنصار الله" آلية لقوات هادي بعبوة ناسفة خلف مجمع المتون، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من عليها.

في سياق آخر، نفذ مقاتلو "أنصار الله" هجوما وكمينا على القوات الحكومية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وحسب "المسيرة"، سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين بهجوم شنه مقاتلو "أنصار الله" بغطاء مدفعي على مواقع في جبهة حيس جنوب شرقي الحديدة، في حين قتل وأصيب آخرون من القوات الحكومية بكمين لـ"أنصار الله" بعبوة ناسفة استهدف مدرعة غرب مدينة حيس.