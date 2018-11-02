بومبيو: الرد الأمريكي على مقتل خاشقجي سيستغرق بضعة أسابيع أخرى

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بضعة أسابيع أخرى ستمر قبل أن تتوافر لدى الولايات المتحدة أدلة كافية لفرض عقوبات فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأضاف بومبيو يوم الخميس في مقابلة مع إذاعة (كيه.إم.أو.إكس) في سانت لويس أن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن واشنطن ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بهذه الواقعة، بحسب رويترز.

© REUTERS / POOL New وزير الخارجية الأمريكي عن مقتل خاشقجي: ليس هكذا تتصرف الأمم

وقال إن الإدارة الأمريكية "تراجع مسألة فرض عقوبات على الأفراد الذين تمكنا حتى الآن من تحديد أنهم… ضالعون في واقعة القتل تلك.

"سيستغرق الأمر على الأرجح بضعة أسابيع أخرى قبل أن تكون لدينا أدلة كافية لتوقيع تلك العقوبات فعليا لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك".

وقال "نحن في طريقنا لكشف الحقائق… الرئيس قال إننا سنطالب بمحاسبة الضالعين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".

وفي حين شدد على أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن مقتل خاشقجي، قال إن بلاده تربطها بالسعودية "علاقات استراتيجية عميقة وطويلة… ونحن عازمون على ضمان بقاء تلك العلاقات".

وكان مدير المخابرات السعودية السابق الأمير تركي بن فيصل آل سعود قد قال يوم الأربعاء إن الغضب الأمريكي إزاء مقتل خاشقجي والذي "يشيطن" المملكة العربية السعودية يهدد بتعكير صفو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال الأمير تركي، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية "نحن نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل".