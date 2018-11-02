حراك داعم لـسيف الإسلام القذافي يوجه رسالة للسعودية بشأن قضية خاشقجي

وقال الحراك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "تابعنا بقلق تطورات الأوضاع على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكذلك المآرب التي لاحت في الإجراءات والتصرفات، التي اتخذتها بعض الدول المعادية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك، صدق ما حذر منه الرئيس، معمر القذافي، في مؤتمر القمة المنعقد في دمشق سابقا، وأن هدف تلك الدول الخبيث هو بث الفرقة والفتنة ودفع الأحداث إلى مسار تخريب وتدمير السعودية، بما يخدم مصالحها الإقليمية والدولية.

دعم الشعب السعودي

© REUTERS / POOL هذا الإجراء قد يعطل إتمام اتفاق إعادة تشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا

وتابع "يؤكد الحراك على دعمه الكامل للشعب السعودي الشقيق في الحفاظ علي دولته، وثقته في رجال القضاء السعودي الذي لا يتأثر بحادثة فردية، خاصة وأن القانون سيأخذ مجراه لمعاقبة المتورطين في الحادثة, ويحذر الحراك الدول المتكالبة التي سعت منذ اللحظة الأولى لاستغلال الواقعة لتحقيق أهداف لا تتعلق بالحرية، إنما هي ادعاءات كاذبة حاولت تسويقها أمام العالم للظهور بمظهر يخالف حقيقة الأوضاع في تلك الدول، كما فعلت معنا في ليبيا سنة 2011".

وتابع البيان "يؤكد الحراك على أن كل تلك المحاولات لم ولن تؤثر في تضافر الشعوب العربية، من أجل مواجهة أطماع تلك الدول، وبعض الرؤساء الذين يسعون للنيل من أمتنا الواحدة لإعادة أمجادهم الغابرة".

الانطلاق نحو المستقبل

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترصد اعتداءات على مؤسسات الدولة بطرابلس العاصمة