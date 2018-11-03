ملك البحرين من الرياض: تضامننا الكامل مع السعودية ضد الافتراءات

وصل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت.

وكان في استقبال ملك البحرين، بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، ومندوب عن المراسم الملكية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© AFP 2018 / MARWAN NAAMANI البحرين عن مقتل خاشقجي: السعودية ستبقى دولة العدل والإنصاف

وأكد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، تضامن بلاده الكامل ومساندتها للسعودية، ضد، مأ أسماها بـ "الحملات الممنهجة والافتراءات الإعلامية"، التي تتعرض لها السعودية، في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع الشهر الفائت.

وقال الملك حمد بن عيسى، في تصريح لدى وصوله العاصمة السعودية الرياض نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، "بهذه المناسبة، التي تجمعنا على موقف واحد وبقلب رجل واحد، نعرب عن رفضنا القاطع للحملات الممنهجة والافتراءات الإعلامية المغرضة، التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من أي جهة كانت، مطالبين المسؤولين عنها بإيقافها ومنع استمرارها، حتى تتبين نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهدف كشف حقائق الأمور".

ووفقا للوكالة البحرينية، يلتقي الملك حمد بن عيسى، خلال الزيارة، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ تتناول العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.