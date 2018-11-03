مقتل 8 من مسلحي جماعة "أنصار الله" بمعارك مع الجيش اليمني غربي الجوف

دارت، اليوم السبت، معارك بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد على الحدود مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك . وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، أوضح رئيس عمليات اللواء 122 مشاة، العقيد محمد درهم: إن "الجيش الوطني في جبهة حام الأعلى، بمديرية المتون غرب الجوف، أفشل محاولة تسلل لمجموعة من مليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقع في جبل الوروري، وقتل 8 من عناصرها وأصاب آخرين".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يسيطر على مواقع استراتيجية في البيضاء وأكد العقيد درهم "استهداف مدفعية الجيش مواقع وتجمعات وآليات لمليشيا الحوثي، في جبهة حام الأعلى بالمتون، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات قتالية تابعة لها".

في سياق آخر، تجددت المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية المصلوب، غرب الجوف.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس عمليات اللواء التاسع، العقيد ربيع الغولي، قوله إن "معارك اندلعت بين الجيش ومليشيا الحوثي، مساء أمس، الجمعة، واستمرت حتى صباح اليوم، في مواقع الهیجة والغرفة والزرقة وسداح".

وأضاف العقيد الغولي: "أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما استعادت القوات كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".

وأشار إلى "مشاركة مدفعية الجيش في المعارك، بقصف مواقع المليشيا وتعزيزاتها، وتكبيدها خسائر كبيرة".

في الأثناء، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية من ثلاثة محاور على مواقع للجيش في مديرية المصلوب، أوقعت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الجيش.