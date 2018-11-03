توجه قطري عاجل بشأن غزة

أعلن تليفزيون قطر الرسمي، اليوم السبت، عن توجه رسمي عاجل تجاه قطاع غزة.

كتب الموقع الرسمي للتليفزيون القطري في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن الدوحة أرسلت لقطاع غزة، 15 مليونا و167 ألف ريال قطري، وهو ما يعادل 4 ملايين و360 ألف دولار أمريكي.

وصول مجموع تبرعات حملة #غزة_تستحق_الحياة لخمسة ملايين و 800 ألف ريال قطري إلى الآن #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/MrAYO3uZmx — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) ٢ نوفمبر ٢٠١٨

وقال التليفزيون القطري إن الدوحة قررت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إرسال تمويلات مالية لحماس بمبالغ طائلة، حتى تتمكن الحركة من استمرار ممارسة أنشطتها فى غزة وخارجها.

وكانت وزيرة إسرائيلية قد قالت إن تل أبيب لا تعارض طلب قطري عاجل خاص بقطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، مساء أول أمس، الخميس، أن إسرائيل لم تعارض الطلب القطري الخاص بنقل الموارد والأموال الخاصة بقطاع غزة، بداعي أنه لا توجد حاجة لتصعيب الأمور في غزة.

חברת הקבינט השרה @Ayelet__Shaked מבהירה בריאיון ל-@YoazHendel1 ו-@NitzanHorowitz כי היא לא מתנגדת להעברת משאבים וכסף קטארי לרצועה: "לא צריך להקשות על התושבים; מול חמאס צריך לפעול במישור הצבאי" — גלצ (@GLZRadio) ١ نوفمبر ٢٠١٨

ونقلت الإذاعة العبرية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر "تويتر"، تصريح إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية، بأن بلادها توافق على دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، وكذلك الأموال القطرية، بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأهالي الفلسطينيين في غزة.