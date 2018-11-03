مقتل 4 عسكريين سوريين نتيجة لقصف المسلحين

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو في مؤتمر صحفي عن مقتل أربع عسكريين سوريين وأصيب آخر نتيجة لقصف المسلحين.

وقال إنه على الرغم من نظام وقف الأعمال العدائية، فإن انتهاكات الجماعات المسلحة في مناطق تخفيض التصعيد ما تزال مستمرة.

وأضاف "تم خلال النهار تسجيل انتهاكين في ريف إدلب ومنطقة أبو دالي في محافظة حماة، حيث لقي 4 جنود سوريين حتفهم وأصيب آخر".

وفي وقت سابق، قتل جنديان من الجيش السوري وأصيب ثلاثة آخرون خلال هجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم "أجناد القوقاز" قرب المنطقة منزوعة السلاح في محيط بلدة أبو الظهور شرق إدلب.